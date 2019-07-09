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HaberlerGündemDüşük not veren ünlü profesör Nurdoğan Rigel'e 5 ay hapis cezası

Düşük not veren ünlü profesöre 5 ay hapis cezası

DHA

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümünde görevli Prof. Dr. Nurdoğan Rigel, öğrencisine bilerek düşük not vererek sınıfta kalmasına neden olduğu gerekçesiyle "görevi kötüye kullanmak" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Son sınıf öğrencisi şikayetçi oldu

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık Prof. Dr. Nurdoğan Rigel ve Avukatı Hasan Ali Atabay ile şikayetçi öğrenci Savash Porghamrezaeieh katıldı.

DHA'nın haberine göre, Rigel, yazılı savunma sundu. Savunmasında hiçbir öğrencisi ile sorun yaşamadığını savunarak suçlamaları kabul etmedi. Kararını açıklayan mahkeme, Rigel'i, Görevi kötüye kullanmak suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme iyi hal indirimi ile cezayı 5 aya düşürdü ve 5 yıl süre ile erteledi.



NE OLMUŞTU?

Prof. Dr. Nurdoğan Rigel'in girdiği derslerin vize ve finallerinde düşük not aldığını öne süren İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisi Savash Porghamrezaeieh, Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurarak kağıdının yeniden incelenmesini talep etti.

İDARE MAHKEMESİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

İdare Mahkemesi, öğrencinin Haber Analiz dersinde 65-72 arası not alması gerekirken 35 aldığını tespit ederek notun değiştirilmesine hükmetti. Şikayet üzerine Rigel hakkında, Görevi kötüye kullanmak suçundan suç duyurusunda bulundu.

SAVCILIK DAVA AÇTI

Suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nurdoğan Rigel hakkında, Görevi kötüye kullanmak suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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