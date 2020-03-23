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Oyuncu Duygu Boztepe, yaklaşık 5 yıl önce kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden eşine Instagram'dan duygusal bir paylaşımda bulundu.

Eşinin yıl dönümünü unutmayan Boztepe, yıllar önce kızı Duru ile çekildiği bir kareyi yayınlayarak altına şu sözleri sıraladı:

Daha ne yaşanabilir ki derdim. Günümüzde, içinden geçtiğimiz süreçte artık 'Vah kalana' demeye başladım. Biliyorum ki huzurun yerinde, elin üstümüzde... Nur içinde yat canım.

"BU DÜNYADAN BİR GÜZEL ADAM GEÇTİ"

Deniz Pulaş da yakın arkadaşının fotoğrafını paylaşarak, "Nur içinde yat yiğidim. 5 yıl oldu. Şu üç günlük dünyadan bir güzel adam, Sertaç Boztepe geçti" notunu ekledi.