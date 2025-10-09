Duygu Özaslan: Olanlara inanamıyorum

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadesi ve kan örneği alınan ünlüler arasında bulunan Duygu Özaslan, serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Duygu Özaslan; "Bugün kendimi nedenini ve nasılını asla anlayamadığım bir gündemde buldum. Hiçbir zaman böyle şeylerle bir ilgim olmadı, asla olamaz. Olanlara inanamıyorum. Zor bir gündü. Şimdi evimdeyim. Tüm bu süreçte yanımda olan herkese, tüm dostlarıma teşekkür ederim" dedi.