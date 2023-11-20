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        Haberler Gündem Düzce'de kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı

        Düzce'de kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunan Kardüz yaylasında etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 13 kişi, ekiplerin 10 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Yığılca ilçesinde rahatsızlanan bir böbrek hastası ise karla mücadele ekiplerinin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20.11.2023 - 02:48 Güncelleme: 20.11.2023 - 02:50
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        Düzce'de yaylada mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı
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        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunan Kardüz yaylasında yoğun kar yağışının ardından mahsur kalan 13 kişi, AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerinin 10 saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı.

        DHA'nın haberine göre; olay, dün akşam saatlerinde Gölyaka ilçesindeki Kardüz Yaylası'nda meydana geldi. Cumartesi günü Kardüz yaylasına gezmeye giden 6 kişi geceyi yaylada geçirdikten sonra pazar günü öğlen saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur kaldı.

        Bir eve sığınan 6 kişinin ihbarı üzerine Düzce Valiliği koordinesinde bölgeye İl Özel İdaresi, AFAD, UMKE ve jandarma kurtarma ekipleri gönderildi. Ekipler 6 kişi için kurtarma çalışması yaparken aynı anda 7 kişinin daha yaylada mahsur kaldığı ihbarı geldi.

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        İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma ve kar küreme çalışması başlattı. 10 saat süren çalışma sonrası bölgeye ulaşan kurtarma ekipleri mahsur kalan 13 kişiyi kurtardı. Sağlık kontrolleri yapılan 13 kişiden yaylacı olan 7 kişi evlerine gönderilirken bölgeye gezmeye giden 6 kişi ise Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Yaylacıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        BÖBREK HASTASININ YARDIMINA KARLA MÜCADELE EKİPLERİ YETİŞTİ

        AA'nın haberine göre; Yığılca ilçesinde rahatsızlanan böbrek hastası, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        İlçe merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Tıraşlar köyünde yaşayan böbrek hastası Safiye Sancar, rahatsızlanınca yakınları durumu köy muhtarına bildirdi.

        Muhtarın haber vermesiyle bölgeye İlçe Özel İdare ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sancar, kar nedeniyle kapanan köy yolunun iş makineleriyle ulaşıma açılmasının ardından ambulansla Yığılca İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Sancar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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