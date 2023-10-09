Düzce'de araçta eroin ile yakalanan 3 şüpheliye tutuklama
DÜZCE'dedurdurulanaraçta 1 kilo 5 gram eroin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.
DÜZCE'dedurdurulanaraçta 1 kilo 5 gram eroin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Anadolu Otoyolu'ndaki kontrol noktasında durdurulan araçta arama yapıldı. 3 şüpheli gözaltına alınırken, araçta 1 kilo 5 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan H.E.T. (31), B.A. (32) ve S.A. (28) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.