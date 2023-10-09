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        Düzce'de araçta eroin ile yakalanan 3 şüpheliye tutuklama

        DÜZCE'dedurdurulanaraçta 1 kilo 5 gram eroin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 16:17 Güncelleme: 09.10.2023 - 16:20
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        Düzce'de araçta eroin ile yakalanan 3 şüpheliye tutuklama
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        DÜZCE'dedurdurulanaraçta 1 kilo 5 gram eroin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Anadolu Otoyolu'ndaki kontrol noktasında durdurulan araçta arama yapıldı. 3 şüpheli gözaltına alınırken, araçta 1 kilo 5 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan H.E.T. (31), B.A. (32) ve S.A. (28) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

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