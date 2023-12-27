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        Kaldırımda başından vurulmuş halde bulundu, hastanede öldü

         DÜZCE'de,tabancayla başından vurulmuş halde kaldırımda bulunan Resul Kaplan (25), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 21:29 Güncelleme: 27.12.2023 - 21:30
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        Kaldırımda başından vurulmuş halde bulundu, hastanede öldü
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         DÜZCE'de,tabancayla başından vurulmuş halde kaldırımda bulunan Resul Kaplan (25), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 

        Olay, saat 19.30 sıralarında merkeze bağlı Hamidiye Mahallesi 1247 Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta yürüyen vatandaşlar, duydukları bir silah sesinin ardından polise ihbarda bulundu. Bölgede inceleme yapan polis, Resul Kaplan isimli kişiyi, yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Kaplan'ın başının arka kısmından tabancayla vurularak ağır yaralandığı belirlendi. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaplan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çevrede yapılan incelemede herhangi bir suç aleti bulunamazken, polis, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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