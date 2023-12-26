Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de boğazına yiyecek takılan kişi arkadaşının Heimlich manevrasıyla kurtuldu

        Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, iş yerinde yemek yerken boğazına yiyecek takılan kişi, arkadaşı tarafından yapılan Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 23:58 Güncelleme: 26.12.2023 - 23:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de boğazına yiyecek takılan kişi arkadaşının Heimlich manevrasıyla kurtuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, iş yerinde yemek yerken boğazına yiyecek takılan kişi, arkadaşı tarafından yapılan Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

        Gümüşova Fatih Mahallesi'nde damacana su satan 30 yaşındaki Selahattin İliksiz, öğlen saatlerinde yemek için mola verdi.

        Bu sırada aynı ilçede bir iş yerinde görevli özel güvenlik görevlisi arkadaşı Volkan Bıçakçı, İliksiz'i ziyarete geldi.

        Volkan Bıçakçı, bir süre sonra iş yerinden ayrılırken, Selahattin İliksiz'in nefes alamadığını fark etti.

        Arkadaşının sırtına vuran Bıçakçı, yere düşen İliksiz'e Heimlich manevrası yaparak hayatını kurtardı.

        Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Çığlıklarına koştular! Genç kadının yüzüne kezzap atıp kaçtı
        Çığlıklarına koştular! Genç kadının yüzüne kezzap atıp kaçtı
        TFF'den Süper Kupa'ya gidecek taraftarlara uyarı!
        TFF'den Süper Kupa'ya gidecek taraftarlara uyarı!
        İsveç'in NATO üyeliği Komisyon'dan geçti
        İsveç'in NATO üyeliği Komisyon'dan geçti
        Fatih Terim resmen açıklandı!
        Fatih Terim resmen açıklandı!
        Annesini öldüren 15 yaşındaki çocuğa 38 yıl hapis
        Annesini öldüren 15 yaşındaki çocuğa 38 yıl hapis
        Çalışan emeklilere 5 bin lira teklifi TBMM'den geçti
        Çalışan emeklilere 5 bin lira teklifi TBMM'den geçti
        Kıskançlık cinayetine tutuklama
        Kıskançlık cinayetine tutuklama
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında iddianame hazırlandı
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında iddianame hazırlandı
        Bu oyunla play-off çare olacak mı?
        Bu oyunla play-off çare olacak mı?
        Türkiye şehitlerini uğurladı
        Türkiye şehitlerini uğurladı
        Hangi şirketlerin hissesi ucuz?
        Hangi şirketlerin hissesi ucuz?
        İşte 2024 piyasa beklentisi
        İşte 2024 piyasa beklentisi
        Sabiha Gökçen’de IC Holding dönemi başladı
        Sabiha Gökçen’de IC Holding dönemi başladı
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Motosiklette 6001 oyunu
        Motosiklette 6001 oyunu
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Birden fazla ev için harç artacak
        Birden fazla ev için harç artacak
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Düzce'de poşette 10 bin lira bulan kişi parayı sahibine teslim etti
        Düzce'de poşette 10 bin lira bulan kişi parayı sahibine teslim etti
        Boğazına yiyecek takılan arkadaşını 'heimlich manevrası' ile kurtardı
        Boğazına yiyecek takılan arkadaşını 'heimlich manevrası' ile kurtardı
        Düzce'de dolandırıcılıktan 78 suç kaydı bulunan hükümlü yakalandı
        Düzce'de dolandırıcılıktan 78 suç kaydı bulunan hükümlü yakalandı
        Düzce'de fabrika ve okullarda "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi anlatıl...
        Düzce'de fabrika ve okullarda "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi anlatıl...
        Düzce'de şarampole devrilen çöp kamyonundaki 2 kişi yaralandı
        Düzce'de şarampole devrilen çöp kamyonundaki 2 kişi yaralandı
        Düzce'de çöp kamyonu devrildi; 2 işçi yaralı
        Düzce'de çöp kamyonu devrildi; 2 işçi yaralı