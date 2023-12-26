Düzce'de boğazına yiyecek takılan kişi arkadaşının Heimlich manevrasıyla kurtuldu

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, iş yerinde yemek yerken boğazına yiyecek takılan kişi, arkadaşı tarafından yapılan Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Gümüşova Fatih Mahallesi'nde damacana su satan 30 yaşındaki Selahattin İliksiz, öğlen saatlerinde yemek için mola verdi.

Bu sırada aynı ilçede bir iş yerinde görevli özel güvenlik görevlisi arkadaşı Volkan Bıçakçı, İliksiz'i ziyarete geldi.

Volkan Bıçakçı, bir süre sonra iş yerinden ayrılırken, Selahattin İliksiz'in nefes alamadığını fark etti.

Arkadaşının sırtına vuran Bıçakçı, yere düşen İliksiz'e Heimlich manevrası yaparak hayatını kurtardı.

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

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