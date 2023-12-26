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        Düzce'de dolandırıcılıktan 78 suç kaydı bulunan hükümlü yakalandı

        Düzce'de yakalanan ve hakkında dolandırıcılıktan 78 suç ile 40 aranma kaydı olan hükümlü cezaevine konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 15:17 Güncelleme: 26.12.2023 - 15:17
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        Düzce'de dolandırıcılıktan 78 suç kaydı bulunan hükümlü yakalandı
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        Düzce'de yakalanan ve hakkında dolandırıcılıktan 78 suç ile 40 aranma kaydı olan hükümlü cezaevine konuldu.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anadolu Otoyolu Kaynaşlı geçişi Üçköprü mevkiindeki bir dinlenme tesisinde kimlik kontrolü gerçekleştirdi.

        Kimlik sorgusu yapılan M.Ç'nin (27), "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan farklı illerde 78 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

        Ayrıca söz konusu suçtan 40 aranma kaydı ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        M.Ç. adli makamlardaki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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