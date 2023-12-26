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        Düzce'de poşette 10 bin lira bulan kişi parayı sahibine teslim etti

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde, yolda yürürken poşet içerisinde 10 bin lira bulan vatandaş, parayı sahibine teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 23:39 Güncelleme: 26.12.2023 - 23:57
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        Düzce'de poşette 10 bin lira bulan kişi parayı sahibine teslim etti
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        Düzce'nin Yığılca ilçesinde, yolda yürürken poşet içerisinde 10 bin lira bulan vatandaş, parayı sahibine teslim etti.

        Atatürk Caddesi'nde, işinden ev giden Zafer Durmaz, yolda gördüğü poşeti açtığında içinde para olduğunu gördü.

        Poşetle Yığılca Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne giden Durmaz, burada poşeti tekrar açıp içindeki parayı sayarak yetkililere verdi.

        Zabıta ekiplerinin yardımıyla paranın sahibi Havva Özer'e ulaşan Durmaz, parayı eksiksiz şekilde kendisine teslim etti.

        Zafer Durmaz, yaptığı açıklamada, "Yolda ilerlediğim sırada mavi bir poşetin içinde para olduğunu gördüm. Yerden alarak belediyeye götürdüm. Yığılcalı olmaktan da gurur duyuyoruz. Bizim insanımız yolda bulduğuna bile tenezzül etmez." dedi.

        Havva Özer ise hem belediye ekiplerine hem de Zafer Durmaz'a teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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