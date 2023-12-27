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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde ve Karabük'te sis etkili oldu

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişiyle Karabük kent merkezinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 09:55 Güncelleme: 27.12.2023 - 09:55
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde ve Karabük'te sis etkili oldu
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişiyle Karabük kent merkezinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Sabah saatlerinden itibaren otoyolun Gümüşova, Beyköy, Küçük Melen, Gölyaka ve Düzce gişeleri mevkisinde sis etkili oldu.

        Otoyolda görev yapan Düzce Bölge Trafik Amirliği ekipleri, karayolları ve jandarma ekipleri ring halinde bulunarak sürücülerin aşırı hız ve yakın takip yapmamalarını istedi.

        Görüş mesafesinin yer yer 50 ila 70 metreye kadar düştüğü bölgede sürücüler yolda dikkatli ilerledi.

        - Karabük

        Karabük kent merkezinde sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle sürücüler trafikte güçlük çekti.

        Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

        Şehir merkezindeki yapılar da sisin etkisiyle adeta gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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