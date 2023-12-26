Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Boğazına yiyecek takılan arkadaşını 'heimlich manevrası' ile kurtardı

         DÜZCE´ninGümüşova ilçesinde, nefes borusuna yediği salata malzemeleri kaçan Selahattin İliksiz'i (30) yanında bulunan arkadaşı Volkan Bıçakçı (32) 'heimlich manevrası' yaparak kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 23:13 Güncelleme: 26.12.2023 - 23:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boğazına yiyecek takılan arkadaşını 'heimlich manevrası' ile kurtardı
        ABONE OL
        ABONE OL

         DÜZCE´ninGümüşova ilçesinde, nefes borusuna yediği salata malzemeleri kaçan Selahattin İliksiz'i (30) yanında bulunan arkadaşı Volkan Bıçakçı (32) 'heimlich manevrası' yaparak kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün öğle saatlerinde Gümüşova ilçesine bağlı Fatih Mahallesi´nde meydana geldi. İlçede damacana su satışı yapan Selahattin İliksiz, çalıştığı dükkanda yemek yemek için mola verdi. Bu sırada aynı ilçede bir iş yerinde görevli olan özel güvenlik görevlisi arkadaşı Volkan Bıçakçı, İliksiz´i ziyarete geldi. Volkan Bıçakçı, tam iş yerinden ayrılmak için hareketlendiği sırada Selahattin İliksiz'in yediği salata malzemeleri nefes borusuna kaçtı. Nefes almak için çabalayan arkadaşını fark eden Bıçakçı, arkadaşının sırtına vurdu. Ancak müdahalesi yetersiz kalınca bu kez 'heimlich manevrası' yaptı. Boğazına kaçan salata malzemesi çıkan İliksiz yeniden rahat nefes almaya başladı. İliksiz'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Düzce'de dolandırıcılıktan 78 suç kaydı bulunan hükümlü yakalandı
        Düzce'de dolandırıcılıktan 78 suç kaydı bulunan hükümlü yakalandı
        Düzce'de fabrika ve okullarda "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi anlatıl...
        Düzce'de fabrika ve okullarda "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi anlatıl...
        Düzce'de şarampole devrilen çöp kamyonundaki 2 kişi yaralandı
        Düzce'de şarampole devrilen çöp kamyonundaki 2 kişi yaralandı
        Düzce'de çöp kamyonu devrildi; 2 işçi yaralı
        Düzce'de çöp kamyonu devrildi; 2 işçi yaralı
        Anadolu Otoyolu'nda lastiği patlayan tır şarampole devrildi
        Anadolu Otoyolu'nda lastiği patlayan tır şarampole devrildi
        Yol kontrolleri sırasında araçtan şampuan kutusunda gizlenmiş uyuşturucu el...
        Yol kontrolleri sırasında araçtan şampuan kutusunda gizlenmiş uyuşturucu el...