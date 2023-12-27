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        Düzce'de yenilenen iki spor salonu yeniden hizmete girdi

        Düzce'de tadilat işlemleri tamamlanan Bahçeşehir ve Cumayeri spor salonları yeniden faaliyete geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 14:49 Güncelleme: 27.12.2023 - 14:49
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        Düzce'de yenilenen iki spor salonu yeniden hizmete girdi
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        Düzce'de tadilat işlemleri tamamlanan Bahçeşehir ve Cumayeri spor salonları yeniden faaliyete geçirildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Bahçeşehir ve Cumayeri spor salonlarının bakım, onarım ve parke yenileme işlemleri tamamlandı.

        İç duvarlar da tadilat edilirken, çalışmaların bitirilmesiyle spor salonları yeniden kullanıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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