Bolu Dağı´nda kar yağışı etkisini artırdı (3)
KARKÜREME ÇALIŞMALARININ ARDINDAN YOL ULAŞIMA AÇILDI
Bolu Dağı´nda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle D-100 karayolunun Ankara yönü saat 22.00´de TIR´ların geçişine Kaynaşlı mevkisinden itibaren kapatıldı. Ankara yönüne giden TIR´lar polis ekipleri tarafından dinlenme tesisinde bekletildi. Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından D-100 karayolunun Ankara yönü bir saat sonra tüm araçların ulaşımına açıldı.
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