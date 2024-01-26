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        Bolu Dağı´nda kar yağışı etkisini artırdı (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 23:16 Güncelleme: 26.01.2024 - 23:16
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        Bolu Dağı´nda kar yağışı etkisini artırdı (3)
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        KARKÜREME ÇALIŞMALARININ ARDINDAN YOL ULAŞIMA AÇILDI

        Bolu Dağı´nda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle D-100 karayolunun Ankara yönü saat 22.00´de TIR´ların geçişine Kaynaşlı mevkisinden itibaren kapatıldı. Ankara yönüne giden TIR´lar polis ekipleri tarafından dinlenme tesisinde bekletildi. Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından D-100 karayolunun Ankara yönü bir saat sonra tüm araçların ulaşımına açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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