Bolu Dağı´nda kar yağışı etkisini artırdı (3)

KARKÜREME ÇALIŞMALARININ ARDINDAN YOL ULAŞIMA AÇILDI

Bolu Dağı´nda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle D-100 karayolunun Ankara yönü saat 22.00´de TIR´ların geçişine Kaynaşlı mevkisinden itibaren kapatıldı. Ankara yönüne giden TIR´lar polis ekipleri tarafından dinlenme tesisinde bekletildi. Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından D-100 karayolunun Ankara yönü bir saat sonra tüm araçların ulaşımına açıldı.