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        Düzce'deki hayvan konukevi "can dostlara" ev sahipliği yapıyor

        Düzce'de 16 bin metrekare alan üzerine kurulu hayvan konukevinde "can dostlara" hizmet veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 17:31 Güncelleme: 26.01.2024 - 18:28
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        Düzce'deki hayvan konukevi "can dostlara" ev sahipliği yapıyor
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        Düzce'de 16 bin metrekare alan üzerine kurulu hayvan konukevinde "can dostlara" hizmet veriliyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 5 yıldır hizmet veren hayvan konukevinde sahipsiz hayvanların ıslah ve rehabilite edilmelerine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Faruk Özlü, sahipsiz hayvanlara ilişkin ihbarların anında değerlendirildiğini ve gerekli tedavilerinin yapıldığını belirtti.

        Toplamda 16 bin metrekare alan üzerine kurulu, 350 hayvan kapasiteli tesisin işleyişiyle ilgili bilgi veren Özlü, şunları kaydetti:

        "Kapalı alandaki kafeslerimiz yerden ısıtma sistemiyle donatıldı. Saldırgan ırklar ayrı bir yerde, ampute edilmiş ya da tedavi gerektirenler ayrı, terk edilmiş yavrular ayrı yerlerde, anne ve yavruları ayrı yerlerde muhafaza ediliyor. Mevsim şartlarına göre bu can dostlarımız için doğal yaşam alanı da oluşturduk, orada bakımlarını yapıyoruz. Ancak en önemli nokta; tedavi gerektirmeyen sağlıklı olan sokak hayvanlarının kısırlaştırma ve rehabilitasyon işlemlerini tamamladığımızda aldığımız yere bırakmamız gerekiyor. Bakın, onların uyutulması gibi bir konu mümkün değildir. Bu yaklaşım insani değildir, zaten yasal olarak da bütün süreç belirlenmiştir."

        Tesiste yürütülen tedavi süreçlerinden de bahseden Özlü, "Tesisimizdeki teknik ekiplerimizi güçlendirdik. Teknik donanımlarımızı yeniledik. Her gün 15 kısırlaştırma, 25 genel tedavi ve 25 parazit aşısı uygulaması yapılıyor. Tesiste 33 personelimiz bulunuyor. 5 milyon lira değerinde 2019 yılında kullanıma başladığımız bu tesiste can dostlarımızın yaşamına destek olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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