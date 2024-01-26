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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 20:17 Güncelleme: 26.01.2024 - 20:25
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen M.B. ve N.T'yi takibe aldı.

        Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kaldığı oteli belirledi. Otele düzenlenen operasyonda 1 kilogram bonzai ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, adli makamlarca "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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