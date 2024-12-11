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        Düzce'de doğal gaz sızıntısı mahallede endişe yarattı

        DÜZCE'de, inşaat çalışmaları sırasında patlayan ve sızıntıya neden olan doğal gaz borusu paniğe sebep oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 00:10 Güncelleme: 11.12.2024 - 00:15
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        Düzce'de doğal gaz sızıntısı mahallede endişe yarattı
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        DÜZCE’de, inşaat çalışmaları sırasında patlayan ve sızıntıya neden olan doğal gaz borusu paniğe sebep oldu.

        Olay, saat 22.00 sıralarında Kuyumcuhacıali Mahallesi 2935 sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde devam eden inşaat çalışmaları sırasında sokaktan geçen doğalgaz borusu patladı. Yoğun koku ve borudan çıkan sesten endişelenen vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye, doğal gaz ve polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemlerini alırken, doğal gaz ekipleri ana vanayı kapatarak sızıntıyı engelledi. Bölgede endişe yaratan Borunun tamir edilmesi ile ekipler normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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