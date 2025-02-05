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        Düzce'de eğitime 1 gün 'kar' arası

        DÜZCE'de kar nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 21:59 Güncelleme: 05.02.2025 - 21:59
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        Düzce'de eğitime 1 gün 'kar' arası
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        DÜZCE’de kar nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

        Kentte özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle Düzce Valiliği il genelinde 6 Şubat 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitime ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışının meteorolojik tahminlere göre yarın akşam saatlerine kadar fasılalı olarak devam edecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 06 Şubat 2025 Perşembe (Yarın) İlimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an Kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime 1 süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise 1 gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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