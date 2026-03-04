Düzce'de Yeşilay Haftası dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

Düzce'de Yeşilay Haftası dolayısıyla "Hepimiz için bağımsız gelecek" sloganıyla yürüyüş gerçekleştirildi.



Gönüllü, öğrenci ve öğretmenler, Yeşilay Düzce Şubesi tarafından düzenlenen yürüyüş için İstanbul Caddesi ile Cedidiye Meydanı'nın kesiştiği noktada toplandı.



Grup, Yeşilay bayrağı ve pankartlarla cadde boyunca yürüyerek Anıtpark Meydanı'na geldi.



Burada basın açıklaması yapan Yeşilay Düzce Şubesi Başkanı Bekir Gürler, Yeşilay'ın kurulduğu günden bu yana bağımlılığın her türüyle mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü dile getirerek, "Bu mücadelemiz, Yeşilay çalışanları ve gönüllülerimiz, kurumlarımız, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz, basın mensupları ve vatandaşlarımızın desteğiyle inşallah sonsuza kadar devam edecek." dedi.



Etkinlik sonunda Anıtpark Meydanı'nda açılan stantta öğrenci ve velilere bağımlılıkla mücadeleyi içeren bilgilendirici broşürler ve Yeşilay bilekleri dağıtıldı.



Öte yandan hafta kapsamında Düzce Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde, Düzce Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde danışanların yaptığı ürünlerin sergisi açıldı.



