        AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Demir, Düzce'de konuştu:

        AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, şu anda Türkiye'nin tarafında olan ya da olmayan herkesin saygı duyduğu, şapka çıkardığı bir dünya liderine sahip olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 17:08 Güncelleme:
        AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Demir, Düzce'de konuştu:

        AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, şu anda Türkiye'nin tarafında olan ya da olmayan herkesin saygı duyduğu, şapka çıkardığı bir dünya liderine sahip olduklarını söyledi.

        Ramazan ayında planlanan teşkilat buluşmaları kapsamında Düzce'ye gelen Demir, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve partililer tarafından karşılandı.


        Teşkilat mensuplarıyla yapılacak toplantı öncesi basın açıklaması yapan Demir, ramazanın AK Parti için millete hizmetin en güzel yapılacağı bir ay olduğunu belirterek, "Siyasetçi olarak ramazan ayını millete hizmetin aracısı olarak düşünüyoruz. Bunu maksimumda değerlendirmeye gayret ediyoruz. Belediyelerimiz olağanüstü gayretle çalışıyorlar. Normalde zaten AK Parti'li belediyeler, çalışkan ve üretken belediyelerdir. Proje yapan ve hayata geçiren belediyelerdir." dedi.

        Demir, AK Parti'nin 24 yıllık iktidarı boyunca hayata geçirdiği çalışmalarda teşkilat mensuplarının büyük emeği olduğuna dikkati çekerek, "Bizi ayakta tutan, bizi milletle bütünleştiren, milletin taleplerini yürütmeye, hükümete getiren, hükümetin taleplerini milletle paylaşan, bizi her dem diri tutan yegane dayanağımız, gücümüz teşkilatımızdır. Bu vesileyle teşkilatlarımızla toplantı yapmaktan büyük memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.

        - "Siyasete itibar kazandıran bir dünya liderimiz var"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tartışmasız dünya lideri olduğunu söyleyen Demir, şöyle konuştu:

        "Mesela 10, 15 yıl önce dünya lideri dediğimizde belki toplum içinde bazıları bunu çok abartılı buluyordu ama artık şu anda dünyada seveni sevmeyeni, kabul edeni etmeyeni, Türkiye'nin tarafında olanın olmayanın herkesin saygı duyduğu, şapka çıkardığı bir dünya liderimiz var. Bunun ülkemiz için ne kadar büyük bir şans olduğunu işte şu anda görüyoruz. İran'da, Suriye'de, Irak'ta, kuzeyimizde Rusya'da görüyoruz. Büyük bir tecrübeye sahip, büyük bir saygınlığı olan, siyasete itibar kazandıran, yani CHP'nin belediyeler aracılığıyla siyaseti yozlaştırdığı bir dönemde, siyasetin itibarını yerin dibine batırdığı bir dönemde dünyada siyaset yapma tarzıyla örnek olan, siyasete itibar kazandıran, söylediğini yapan, yaptığını söyleyen bir dünya liderimiz var. Bu bizim için son derece önemli."

        Demir, açıklamasının ardından teşkilat üyeleriyle toplantı yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

