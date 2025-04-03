Antik tiyatro baharın gelişiyle renklendi

DÜZCE'nin tarihi hazinelerinden, Batı Karadeniz'de tek antik tiyatrosu olarak bilinen Konuralp Antik Tiyatrosu, baharın gelişiyle güzel bir manzaraya büründü. Tiyatroda açan leylaklar ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Konuralp Mahallesi'ndeki M.Ö. 1200-700 yılları arasında yapıldığı tahmin edilen Konuralp Antik Kenti, Herodot, Ksenophon ve Strabon gibi antik çağ yazarlarına göre Trakyalı halkların yurdu olarak anılıyor. Antik kentte ortaya çıkan en önemli yapılardan biri olan antik tiyatronun çevresinde baharın gelmesiyle birlikte leylaklar açtı. Ayrıca bölgedeki otluk alanlar da yeşillendi. Tiyatroda açan leylaklar, antik yapının taş duvarlarıyla bütünleşirken, oluşan manzara ziyaretçilerin de ilgisini çekti.