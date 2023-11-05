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        Kasımda sıcak havayı fırsat bilenler, deniz kenarındaki Ceneviz Kalesi'nde vakit geçirdi

        UNESCO tarafından 2013'te Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Ceneviz Kalesi, hafta sonu ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 16:53 Güncelleme: 05.11.2023 - 17:07
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        Kasımda sıcak havayı fırsat bilenler, deniz kenarındaki Ceneviz Kalesi'nde vakit geçirdi
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        UNESCO tarafından 2013'te Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Ceneviz Kalesi, hafta sonu ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Ankara ve İstanbul gibi iki metropol şehrin ortasında bulunan, 38 kilometrelik sahil şeridine sahip ilçe, yakın çevreden gelen tatilcilerin uğrak mekanları arasında yer alıyor. Yaz mevsiminde deniz turizmiyle ön plana çıkan ilçe, bahar ve kış aylarında ise tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine alternatif gezi imkanı sunuyor.

        İlçe merkezinin 3 kilometre batısında falezin kıyısında bulunan kale, kasım ayına rağmen hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesini fırsat bilen ziyaretçiler tarafından tercih ediliyor. Ziyaretçiler kalenin içinde yer alan oturma alanları ile çay bahçelerinde dinlenirken, eşsiz deniz manzarasının da keyfini çıkarıyor.

        Hafta sonu tatili için kızıyla ilçeye gelen Yasemin Nuran Açık, "Düzce zaten yeşili ve doğasıyla çok ünlü. Tarihi Ceneviz Kalesi de doğası ve deniz manzarasıyla insana huzur veren bir yer. Bu tarihi yer gelip herkesin görmesi gerek." dedi.

        Salih Algon da her hafta sonu Düzce'den Akçakoca'ya geldiklerini dile getirerek, "Kalemiz çok güzel. 'Bazı şeyler anlatılmaz yaşanır' denir ya aynen öyle bir yer." ifadesini kullandı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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