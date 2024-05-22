Düzce'de 2 bin özel gereksinimli birey ve aileleri piknikte buluştu

Düzce'de "Engelsiz Yaşam Pikniği"ne katılan özel gereksinimli birey ve aileleri, çeşitli aktivitelerle eğlenceli vakit geçirdi.

Düzce Belediyesince geleneksel hale getirilen piknik, Gölyaka ilçesindeki Kültür Park'ta gerçekleştirildi.

Otobüslerle evlerinden alınan yaklaşık 2 bin özel gereksinimli birey ve aileleri, Kültür Park'a getirildi.

Etkinliğe katılanlar, oyun havaları eşliğinde dans etti, ip atladı, top oynadı ve piknik yaptı.

Kentpark'ta hizmet veren belediye bünyesindeki Kusursuz Kafe'de çalışan down sendromlu, zihinsel ve bedensel engelli gençler de halk oyunları gösterisi sundu. Düzce Belediye Bandosunun performansı da beğeniyle izlendi.