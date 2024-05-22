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        Düzce'de 2 bin özel gereksinimli birey ve aileleri piknikte buluştu

        Düzce'de "Engelsiz Yaşam Pikniği"ne katılan özel gereksinimli birey ve aileleri, çeşitli aktivitelerle eğlenceli vakit geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 15:22 Güncelleme: 22.05.2024 - 15:22
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        Düzce'de 2 bin özel gereksinimli birey ve aileleri piknikte buluştu
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        Düzce'de "Engelsiz Yaşam Pikniği"ne katılan özel gereksinimli birey ve aileleri, çeşitli aktivitelerle eğlenceli vakit geçirdi.

        Düzce Belediyesince geleneksel hale getirilen piknik, Gölyaka ilçesindeki Kültür Park'ta gerçekleştirildi.

        Otobüslerle evlerinden alınan yaklaşık 2 bin özel gereksinimli birey ve aileleri, Kültür Park'a getirildi.

        Etkinliğe katılanlar, oyun havaları eşliğinde dans etti, ip atladı, top oynadı ve piknik yaptı.

        Kentpark'ta hizmet veren belediye bünyesindeki Kusursuz Kafe'de çalışan down sendromlu, zihinsel ve bedensel engelli gençler de halk oyunları gösterisi sundu. Düzce Belediye Bandosunun performansı da beğeniyle izlendi.

        Etkinliğe katılan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, katılımcılarla sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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