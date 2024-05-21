Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Takibe alınan F.T'nin üzerinde ve ikamette yapılan aramada 4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

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