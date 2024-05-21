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        Gölyaka'da gal arısı ile mücadele çalışması sürüyor

        Düzce'de, Gölyaka Orman İşletme Şefliği tarafından sorumluluk alanındaki sahalara gal arısına karşı laboratuvarda üretilen "torymus sinensis" isimli böceklerin salımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 14:24 Güncelleme: 21.05.2024 - 14:24
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        Gölyaka'da gal arısı ile mücadele çalışması sürüyor
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        Düzce'de, Gölyaka Orman İşletme Şefliği tarafından sorumluluk alanındaki sahalara gal arısına karşı laboratuvarda üretilen "torymus sinensis" isimli böceklerin salımı gerçekleştirildi.

        Son yıllarda kestane ağaçlarının sürgün uçlarında gal oluşumu yaparak meyve ve büyüme kaybına sebep olan gal arısı zararlısına karşı biyolojik mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda Bolu ve Bursa'da orman zararlılarıyla mücadele laboratuvarlarında üretilen "torymus sinensis" böcekleri, Gölyaka Orman İşletme Şefliği tarafından ilçe sınırında yer alan ormanlara bırakıldı.

        Gal arısı ile mücadele kapsamında laboratuvarda üretilen böceklerle aralıklı olarak yeni salımlar yapılmaya devam edileceği öğrenildi.

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