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        Düzce'de traktörle tomruk çekilirken yaşanan kazada bir kişi yaralandı

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde, traktörle tomruk çekilirken meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 20:01 Güncelleme: 21.05.2024 - 20:01
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        Düzce'de traktörle tomruk çekilirken yaşanan kazada bir kişi yaralandı
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        Düzce’nin Yığılca ilçesinde, traktörle tomruk çekilirken meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Mestan A. idaresindeki tomruk çeken traktör Paşabükü mevkisinde ortadan ikiye ayrıldı. Tomruk çekme makinesinin bağlı olduğu traktörün arka kısmı şarampole devrildi. Bu sırada direksiyona tutunan Mestan A. ağaç parçalarının çarpması sonucu yaralandı.

        Kazayı görenler yardım çağırdı. Yola çıkan sağlık ekibi, olay yerine intikal edemedi.

        Bunun üzerine harekete geçen Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığı ile Orman İşletme ekipleri, arazi aracıyla bölgeye ulaşıp yaralıyı Kırık köyüne getirdi.

        Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mestan A, daha sonra ambulansla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Mestan A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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