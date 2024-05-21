Düzce'de traktörle tomruk çekilirken yaşanan kazada bir kişi yaralandı

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mestan A, daha sonra ambulansla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bunun üzerine harekete geçen Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığı ile Orman İşletme ekipleri, arazi aracıyla bölgeye ulaşıp yaralıyı Kırık köyüne getirdi.

Alınan bilgiye göre, Mestan A. idaresindeki tomruk çeken traktör Paşabükü mevkisinde ortadan ikiye ayrıldı. Tomruk çekme makinesinin bağlı olduğu traktörün arka kısmı şarampole devrildi. Bu sırada direksiyona tutunan Mestan A. ağaç parçalarının çarpması sonucu yaralandı.

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