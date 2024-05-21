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        Anadolu Otoyolu'nda kamyonun açık kalan damperi uyarı levhasına çarptı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde kamyonun açık kalan damperi, otoyol uyarı levhasına çarptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 15:40 Güncelleme: 21.05.2024 - 15:40
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        Anadolu Otoyolu'nda kamyonun açık kalan damperi uyarı levhasına çarptı
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde kamyonun açık kalan damperi, otoyol uyarı levhasına çarptı.

        Otoyolun üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapalı olan Kaynaşlı kesimi Ankara istikametinde, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen yüklenici firmaya ait sıcak asfalt yüklü kamyonun damperi uyarı levhasına takıldı.

        Kazada açık kalan damperi levha direklerine takılan kamyonun ön kısmının havada asılı kaldığı görüldü.

        Bölgeye çağrılan vinç yardımıyla kamyon takıldığı yerden çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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