Anadolu Otoyolu'nda kamyonun açık kalan damperi uyarı levhasına çarptı

Otoyolun üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapalı olan Kaynaşlı kesimi Ankara istikametinde, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen yüklenici firmaya ait sıcak asfalt yüklü kamyonun damperi uyarı levhasına takıldı.

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