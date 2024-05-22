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        Kadınlar tuvaletindeki kapının altından fotoğraf çektiği iddia edilen polis açığa alındı

        DÜZCE'dekadınlar tuvaletindeki kapının altından bir kadının fotoğrafını çektiği iddia edilen polis memuru A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 14:57 Güncelleme: 22.05.2024 - 14:57
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        Kadınlar tuvaletindeki kapının altından fotoğraf çektiği iddia edilen polis açığa alındı
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        DÜZCE'dekadınlar tuvaletindeki kapının altından bir kadının fotoğrafını çektiği iddia edilen polis memuru A.A. (28) açığa alınırken, hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

        Olay, 13 Mayıs'ta İl Özel İdaresi binasında meydana geldi. Binada kadınlar tuvaletini kullanan N.P. (46) isimli kadın, tuvalette olduğu sırada kapının altından cep telefonuyla kendisinin fotoğrafının çekildiğini iddia ederek ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Düzce Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, binadaki güvenlik kameralarını inceledi. İnceleme sonucunda, olay anında kadınlar tuvaletinden çıkan kişinin Düzce Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru A.A. isimli erkek olduğu belirlendi. 'Kişilerin özel hayatını ihlal' suçlamasıyla ifadesi alınmak üzere polise merkezine götürülen A.A., suçlamaları reddederek, "Evet, İl Özel İdaresi'ne gittim. Yanlışlıkla bayanlar lavabosuna girdim. Kimsenin fotoğrafını, videosunu çekmedim" dedi. A.A.'nın telefonuna inceleme için el konulurken, hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Ayrıca A.A. idari soruşturma nedeniyle açığa alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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