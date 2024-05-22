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        Düzce'de Melen Çayı'nda mahsur kalan köpek yavrusu kurtarıldı

        Düzce'de Melen Çayı'nda mahsur kalan köpek yavrusunun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 14:37 Güncelleme: 22.05.2024 - 14:37
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        Düzce'de Melen Çayı'nda mahsur kalan köpek yavrusu kurtarıldı
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        Düzce'de Melen Çayı'nda mahsur kalan köpek yavrusunun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

        Melen'de köpek yavrusunun mahsur kaldığını görenler, itfaiyeye haber verdi.

        Bölgeye gelen itfaiye ekibinden bir personel, çaya inerek hayvanı bulunduğu yerden çıkardı.

        Köpek, hayvan taşıma kafesine konularak bakımı yapılmak üzere itfaiye merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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