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        Düzce Valiliğinden "kamu binasında kadınlar tuvaletinde gizli görüntü çekildiği" iddiasına açıklama:

        Düzce Valiliği, bir kamu binasındaki kadınlar tuvaletinde gizli görüntü çekildiği iddiasına ilişkin şüpheli polis memurunun görevinden uzaklaştırılarak hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 18:13 Güncelleme: 22.05.2024 - 18:13
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        Düzce Valiliğinden "kamu binasında kadınlar tuvaletinde gizli görüntü çekildiği" iddiasına açıklama:
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        Düzce Valiliği, bir kamu binasındaki kadınlar tuvaletinde gizli görüntü çekildiği iddiasına ilişkin şüpheli polis memurunun görevinden uzaklaştırılarak hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, bazı haber sitelerinde yer alan "Kadınlar tuvaletindeki kapının altından fotoğraf çeken polis açığa alındı" haberleriyle ilgili inceleme yapıldığı belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yapılan incelemede; 13 Mayıs saat 15.50 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan kamu binasının 3. katındaki kadınlar tuvaletinde bir şahsın cep telefonuyla gizlice kadınların görüntüsünü almaya çalıştığı, mağdur kadının bağırması üzerine kaçtığı yönündeki ihbara istinaden polis ekiplerinin hızlı bir şekilde olay yerine intikal ettiği, binada görevli özel güvenlik personeliyle yapılan görüşme ve kamera incelemesinde olayı gerçekleştiren şüpheli şahsın İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli A.A. (asaleti tasdik olmamış polis memuru) olduğunun anlaşıldığı ve aynı gün görevli olduğu birimde yakalandığı tespit edilmiştir.

        Ardından şüpheli hakkında Cumhuriyet savcısının talimatıyla 'özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan adli işlem başlatıldığı ve adı geçen polis memurunun soruşturmanın selameti açısından görevinden uzaklaştırılarak hakkında idari tahkikat başlatıldığı anlaşılmıştır."

        Açıklamada, soruşturma sürecinin hassasiyetle takip edildiği vurgulandı.

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