Halk Eğitim Merkezi öğretici ve kursiyerlerinden kan bağışı

Düzce Halk Eğitim Merkezi, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Halk Eğitim Merkezi ve Türk Kızılay tarafından düzenlenen bağış programı kapsamında merkezin bahçesine Mobil Kan Alma aracı getirildi.

Öğretmenler ve kursiyerlerden oluşan 50 kişilik grup kan verdi.

Bağışa etkinliğine, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Can da katıldı.

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