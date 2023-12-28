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        Düzce'de bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Düzce'de bir kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 18:10 Güncelleme: 28.12.2023 - 18:10
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        Düzce'de bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Düzce'de bir kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Gümüşova ilçesinde, 22 Aralık'ta, Ali Yavuz'u (54), Fatih Mahallesi'nde aracına bindiği sırada silahla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla aranan S.G'nin yakalanması için çalışma yürütüldü.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Gümüşova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uzun süren güvenlik kameraları incelemesinin ardından zanlının yerini tespit etti.

        Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan S.G, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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