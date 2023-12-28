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        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi yakalandı

        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 13:29 Güncelleme: 28.12.2023 - 13:29
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        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi yakalandı
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        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu üzerinden kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine belirlenen aracı kent girişinde durdurdu.

        Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Araçta bulunan 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Merkeze bağlı Çiftlik köyünde ise İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık Organize Suçlar Şube ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve bulundurduğu tespit edilen E.Ö'nün evine operasyon düzenledi.

        "Prens" isimli narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 1849 gram kubar esrar maddesi, 34 gram kenevir tohumu, hassas terazi ele geçirildi.

        Şüpheli E.Ö gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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