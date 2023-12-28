Cenaze için gelen husumetlisini takip edip öldüren şüpheli yakalandı
DÜZCE'yecenaze için gelen husumetlisi Ali Yavuz'u (65) takip ederek öldüren Sami G. (53), 6 gün sonra yakalandı.
DÜZCE'yecenaze için gelen husumetlisi Ali Yavuz'u (65) takip ederek öldüren Sami G. (53), 6 gün sonra yakalandı.
Olay, 22 Aralık'ta saat 15.00 sıralarında Gümüşova ilçesinde meydana geldi. Sami G. ile yaşadığı husumet nedeniyle Düzce'den taşınıp, Kocaeli'ye yerleşen Ali Yavuz, bir yakınının cenazesi için kente geldi. Bu haberi duyan Sami G., takip ettiği Yavuz'u tabanca ile öldürdü. Şüpheli kaçarken, polis çalışma başlattı. Gümüşova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 gün sonra şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan Sami G.'nin sorgusu sürüyor.
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