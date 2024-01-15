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        Liseli gençler, okul bahçesindeki seralarda modern tarım yöntemlerini öğreniyor

        ÖMER ÜRER - Düzce'de hayata geçirilen proje kapsamında meslek lisesinde açılan tarım bölümündeki öğrenciler, teknolojik uygulamalar eşliğinde topraksız tarım yapılan seralarda süs bitkisi, sebze meyve ve ata tohumu üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 12:40 Güncelleme: 15.01.2024 - 12:40
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        Liseli gençler, okul bahçesindeki seralarda modern tarım yöntemlerini öğreniyor
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        ÖMER ÜRER - Düzce'de hayata geçirilen proje kapsamında meslek lisesinde açılan tarım bölümündeki öğrenciler, teknolojik uygulamalar eşliğinde topraksız tarım yapılan seralarda süs bitkisi, sebze meyve ve ata tohumu üretiyor.

        Milli Eğitim Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Düzce Belediyesince yürütülen "Gelecek Tarımda, Tarımın Geleceği Gençlerde Projesi" kapsamında geçen yıl Beyciler Mahallesi'ndeki İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tarım bölümü açıldı.

        Okulun bahçesinde 240 metrekarelik süs bitkileri ve sebze üretim ile 80 metrekarelik topraksız tarım seraları kurulan çalışmanın kapsamı, öğrenci ve velilerden gelen yoğun talep üzerine genişletildi.

        Bölümde okuyan öğrenciler, leylandi, alev çalısı, cennet bambusu gibi dış mekan süs bitkileri ile marul, maydanoz, salata, roka, domates, biber, patlıcan, kara lahana gibi yazlık kışlık sebze meyve üretimini uygulamalı olarak öğreniyor.

        Topraksız tarım serasında su ile bitki yetiştirilmesi çalışması yapan öğrenciler, tank içinde karıştırılan besin maddelerini otomasyon sistemiyle sera içerisindeki bitkilere veriyor. Geri dönüşüm modelinde su kullanımının asgari düzeyde olduğu topraksız tarımla marul çeşitleri, çilek ve maydanoz yetiştiriliyor.

        Seralarda organik gübre üretimi ve ata tohumu yetiştirme üzerine eğitim alan öğrenciler, organik tarım alanını genişletmeye yönelik "Ata Tohumu Bankası" da oluşturuyor.

        - "Önümüzdeki yıl kontenjanımızı 2 kat arttırmayı hedefliyoruz"

        Okul müdürü Seyfettin Demirer, AA muhabirine, proje kapsamında geçen yıl deneme üretimleri yaptıklarını, bu yıl ise çalışmalara hız verdiklerini söyledi.

        Geçen yıl 30 kişiyle başlayan bölümde bu yıl 60 öğrenciye ulaştıklarını belirten Demirer, "Bu bölüme çok yoğun talep var. Bu bizi çok mutlu ediyor. Bu, proje sayesinde öğrencilerin tarımı sevdiği anlamına geliyor. Önümüzdeki yıl kontenjanımızı 2 kat arttırmayı hedefliyoruz." dedi.

        Tarım bölümü öğretmeni ve proje yürütücülerinden Veysel Başaran, öğrencilerin derslere katılımı ve ilgisinden memnun olduklarını dile getirdi.

        Öğrencilere teknik bilgileri gösterip tarımda daha nitelikli elemanlar yetiştirmeyi amaçladıklarını ifade eden Başaran, "Seramızda ata tohumları kullanılarak çeşitli sebzeler üretmekteyiz. Üretimlerimiz ata tohumundan." diye konuştu.

        Başaran, üretim aşamalarında sadece organik gübre kullanıldığını vurgulayarak, "Organik tarımı daha da geliştirmek için 'Ata Tohumu Bankası' projemizi de yürütüyoruz. Proje, öğrenci, öğretmen ve veli işbirliğiyle yürüyor. Tohum bankamızı daha da büyütmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Topraksız tarımla, iklim değişikliğine de dikkati çekmek istediklerini söyleyen Başaran, "Toplumların gıdaya olan ihtiyacı günden güne artıyor. Bu nedenle tarımda teknoloji kullanılarak yüksek verimin sağlanması ve en önemlisi su tasarrufu için topraksız tarım modelimizi yürütüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        - "Müzik eşliğinde çalışmalarımızı yürütüyoruz"

        Tarım bölümü öğretmeni Gamze Eser Toprak, öğrencilerin üretim sürecinde yer almasının bilinç anlamında çok önemli olduğunun altını çizdi.

        Seralarda 70 çeşit ürün bulunduğunu belirten Toprak, "Ata tohumuyla üretim yaptığımız için öğrenciler tohumların çimlenme sürecini gördü. Onların bu süreci görmesi çok önemliydi ayrıca toprağın iyileşmesi, kuvvetlenmesi amacıyla evimizdeki sebze meyve gibi bitkisel atıkları, fındık ve yumurta kabuklarının geri dönüşümünü sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

        Toprak, şöyle devam etti:

        "Hem bitkilerin daha rahat büyüyüp gelişmesi hem de öğrencilerin motivasyonunun artması için müzik eşliğinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Müziğin bitkilerin gelişimindeki etkilerini gördük. Öğrencilerimizin ise daha rahat çalışma ortamında bulundukları için motivasyonlarının arttığını görüyoruz."

        Tarım bölümü 2. sınıf öğrencisi Erdem Acar, çiftçi ailesine zaman zaman yardım ettiği için tarıma elinin yatkın olduğunu, bundan dolayı bu bölümü seçtiğini belirtti.

        Acar, "Eğitimden keyif alıyorum. Derslerde tarımla ilgili birçok bilgiye ulaşıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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