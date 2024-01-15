Yığılca Dernekleri Federasyonu Başkanı yeniden İlyas Yıldırım oldu

Yığılca Dernekleri Federasyonu 1. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden İlyas Yıldırım seçildi.

Şehir Parkı'nda düzenlenen kongrede konuşan AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, sivil toplum kuruluşlarıyla her zaman işbirliği içinde olacaklarını belirtti.

Düzce'yi bir bütün olarak düşündüklerini aktaran Öztürk, "Sivil toplum kuruluşları bizim için önemli. Genel kurulun hayırlı olmasını diliyorum. Yığılca'mız için hep birlikte hizmet etmek için çaba göstereceğiz." dedi.

Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam da federasyona kuruluşundan bugüne destek olmaya gayret gösterdiklerini belirterek, "Birlik ve beraberlik adına atılan bu adımı tebrik ediyorum. Bizler Yığılcalıyız. Yığılcalı olmaktan gurur duyuyoruz. Bu birlik ve beraberlik, tüm Yığılcalı hemşehrilerimize daha da kuvvet verecektir." diye konuştu.

Tek listeyle yapılan seçimde yeniden başkanlığa getirilen İlyas Yıldırım ise sivil toplum kuruluşlarını birlik ve beraberlik içinde yönetmeye gayret edeceklerini kaydetti.

Federasyonun yönetim kurulu üyeleri; İlhami Karaduman, Durmuş Yağcı, Yunus Akkan, Hüseyin Kaya, Gökhan Alkan, Nezih Ekrem Keleş, Ercan Kurt ve Fazlı Kakaz'dan oluştu.