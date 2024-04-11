Düzce'de cip ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Düzce'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Düzce'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
E.H. idaresindeki plakası öğrenilemeyen cip ile E.Y'nin kullandığı 81 DS 777 plakalı otomobil, Arapçiftliği Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçtaki G.Y, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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