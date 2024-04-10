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        Düzce'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı, ağaca çarpan otomobil yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 20:19 Güncelleme: 10.04.2024 - 20:19
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        Düzce'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı, ağaca çarpan otomobil yandı.

        Nazım B'nin kullandığı 53 ED 693 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Lale Sokak'tan yola çıkan İkram Ş. idaresindeki 81 AD 719 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak ağaca çarpan Nazım B. yönetimindeki otomobil, alev aldı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye erleri tarafından söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile 53 ED 693 plakalı araçta bulunan ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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