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        Kaynaşlı'da 112 yıllık bayramlaşma geleneği sürdürülüyor

        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yaklaşık 112 yıldır her bayramda düzenlenen "Halk Bayramlaşma Töreni" ilçe halkının katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 09:03 Güncelleme: 10.04.2024 - 09:03
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        Kaynaşlı'da 112 yıllık bayramlaşma geleneği sürdürülüyor
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        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yaklaşık 112 yıldır her bayramda düzenlenen "Halk Bayramlaşma Töreni" ilçe halkının katılımıyla gerçekleştirildi.

        Geleneksel hale gelen törende, bayram namazının ardından Belediye Meydanı'nda toplanan Kaynaşlılı vatandaşlar, büyük halka oluşturarak dualar okudu.

        İlçe halkının tamamına yakınının katıldığı törende vatandaşlar, daha sonra birbirleriyle teker teker kucaklaşarak bayramlaştı.

        Kaynaşlı Kaymakamı Ali Karagöz, Belediye Başkanı Eftal Altundal ve protokol üyelerinin de yer aldığı bayramlaşma töreni sonrası vatandaşlar, mezarlık ziyaretinde bulundu.

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