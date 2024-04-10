Kaynaşlı'da 112 yıllık bayramlaşma geleneği sürdürülüyor

Kaynaşlı Kaymakamı Ali Karagöz, Belediye Başkanı Eftal Altundal ve protokol üyelerinin de yer aldığı bayramlaşma töreni sonrası vatandaşlar, mezarlık ziyaretinde bulundu.

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