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        Düzce Valisi Selçuk Aslan, Suriye'de yetimlerin iftar sofrasına konuk oldu

        Düzce Valisi Selçuk Aslan, Suriye'nin El Bab kentinde yapılan iftar programında yetimlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 12:14 Güncelleme: 09.04.2024 - 12:14
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        Düzce Valisi Selçuk Aslan, Suriye'de yetimlerin iftar sofrasına konuk oldu
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        Düzce Valisi Selçuk Aslan, Suriye'nin El Bab kentinde yapılan iftar programında yetimlerle bir araya geldi.

        ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği Düzce Temsilciliği, El Bab kentindeki Halime Ana Yetim ve Kültür Merkezi'nde iftar programı düzenledi.

        Geçen hafta sonu gerçekleştirilen organizasyona katılan Vali Aslan, merkezde kalan çocuklar tarafından çiçekle karşılandı.

        Aslan, iç çatışma nedeniyle ailelerini kaybeden ve aralarında ampute çocukların da bulunduğu yetimlerle vakit geçirdi.

        Daha önce görev yaptığı bölgede edindiği deneyim ve gözlemlerini de dernek yönetimiyle paylaşan Aslan'a, ANDA Düzce Sorumlusu Serap Sak, yönetim kurulu üyeleri ve dernek gönüllüleri eşlik etti.

        Aslan, ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazıları ampute durumda olan o yetim sabiler ile bir arada olmak benim için de çok anlamlıydı. Evlatların gözlerindeki muhabbet, oraya merhameti taşıyan samimiyet, 'Türk, beklenilendir' düsturunu iliklerime kadar bir kez daha yaşattı." ifadelerine yer verdi.

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