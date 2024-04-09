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        Düzce'de bayram öncesi bakımdan geçirilen şehit mezarları çiçeklendirildi

        Düzce'de Ramazan Bayramı öncesi bakımı ve temizliği yapılan şehit kabirlerine çiçek dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 11:42 Güncelleme: 09.04.2024 - 11:42
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        Düzce'de bayram öncesi bakımdan geçirilen şehit mezarları çiçeklendirildi
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        Düzce'de Ramazan Bayramı öncesi bakımı ve temizliği yapılan şehit kabirlerine çiçek dikildi.

        Vali Selçuk Aslan, yaptığı açıklamada, kentteki tüm şehit kabirlerinin bakım ve temizliklerinin Valilik ve Kaymakamlıklarca yapıldığını bildirdi.

        Ziyaret öncesi mevsim çiçeklerinin dikimini de tamamladıklarını aktaran Aslan, tüm kaymakamlara ve personele duyarlılıkları için teşekkür etti.

        Çalışmalar şehit aileleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

        Öte yandan Düzce Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğüne bağlı ekipler, bayram öncesi Şehir Mezarlığı'nda temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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