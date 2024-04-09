Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce Valisi Aslan, Bolu Dağı geçişini kullanan sürücülerin bayramını kutladı

        Düzce Valisi Selçuk Aslan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yola çıkan ve Bolu Dağı geçişini kullanan sürücülerin bayramlarını kutladı, hediyeler verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 19:01 Güncelleme: 09.04.2024 - 19:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce Valisi Aslan, Bolu Dağı geçişini kullanan sürücülerin bayramını kutladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce Valisi Selçuk Aslan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yola çıkan ve Bolu Dağı geçişini kullanan sürücülerin bayramlarını kutladı, hediyeler verdi.

        Kaynaşlı ilçesi D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişindeki uygulama noktalarında polis ve jandarma ekiplerinin bayramını tebrik eden Aslan, denetimlere katılarak vatandaşlara da hayırlı bayramlar diledi.

        Aslan, bayram hediyeleri verdiği sürücü ve yolculara, yolculukları esnasında dikkatli olmaları ve sık sık mola vererek dinlenmeleri tavsiyesinde bulundu.

        Selçuk Aslan, gazetecilere, bayram tatili kapsamında kentte ve yol güzergahlarında üst düzey tedbirler aldıklarını söyledi.

        Tatil dolayısıyla oluşan yoğun trafiğin sıkı takip edildiğini anlatan Aslan, il genelinde 2 bine yakın personelin bayram süresince görev yapacağını bildirdi.

        Vali Aslan, cuma akşam saatlerinden itibaren trafik yoğunluğunun özellikle Anadolu Otoyolu'nda başladığını belirterek "Gerek otoyol olsun gerek D-100 kara yolu olsun şu ana kadar ilimiz sınırlarında biri ölümlü, 15'i yaralamalı, 15'i de hasarlı olmak üzere 31 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 1 canımızı kaybettik, 46 vatandaşımız yaralandı." ifadesini kullandı.

        Batı istikametinden doğuya doğru yoğun trafik akışının bulunduğunu anlatan Aslan, bölgeden 100 bine yakın aracın geçtiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da yollar boş kaldı
        İstanbul'da yollar boş kaldı
        Çocukluk arkadaşını öldürdü, susma hakkını kullandı
        Çocukluk arkadaşını öldürdü, susma hakkını kullandı
        Mezarlıklarda 'sahte hoca' denetimi
        Mezarlıklarda 'sahte hoca' denetimi
        YSK'dan, iptal, yeniden sayım ve red başvurularına yanıt!
        YSK'dan, iptal, yeniden sayım ve red başvurularına yanıt!
        Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
        Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
        Beşiktaş'ta 'U' dönüşü faciası: Semanur'dan acı haber
        Beşiktaş'ta 'U' dönüşü faciası: Semanur'dan acı haber
        Hamile kardeşini öldürdü! Kuzeni caniye yardım etti
        Hamile kardeşini öldürdü! Kuzeni caniye yardım etti
        Beşiktaş'a dönüyorlar!
        Beşiktaş'a dönüyorlar!
        Yıldız boşanma davası açtı! Kahreden son!
        Yıldız boşanma davası açtı! Kahreden son!
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Nüfusun 6 katı oldular! Belediye başkanından çağrı...
        Nüfusun 6 katı oldular! Belediye başkanından çağrı...
        Gördüğünüz hayvan kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Gördüğünüz hayvan kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Şeyda'yı defalarca bıçakladı! Görgü tanığı: Allah rızası için yapma!
        Şeyda'yı defalarca bıçakladı! Görgü tanığı: Allah rızası için yapma!
        Şapkayla gelene ek puan! Sıra dışı kopya önlemi
        Şapkayla gelene ek puan! Sıra dışı kopya önlemi
        ODTÜ’lü astrofotoğrafçı, 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı'nı görüntüledi
        ODTÜ’lü astrofotoğrafçı, 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı'nı görüntüledi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        Yapılan araştırmaya göre Ramazan Bayramı bakın neler yapıyor!
        Yapılan araştırmaya göre Ramazan Bayramı bakın neler yapıyor!
        Sevgilisine kavuştu
        Sevgilisine kavuştu
        Süper Kupa: Fenerbahçe ceza alacak mı?
        Süper Kupa: Fenerbahçe ceza alacak mı?
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!

        Benzer Haberler

        Düzce Valisi Aslan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Düzce Valisi Aslan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Düzce'de motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Düzce'de motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Düzce'de otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı
        Düzce'de otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı
        Düzce Valisi Selçuk Aslan, Suriye'de yetimlerin iftar sofrasına konuk oldu
        Düzce Valisi Selçuk Aslan, Suriye'de yetimlerin iftar sofrasına konuk oldu
        Düzce'de bayram öncesi bakımdan geçirilen şehit mezarları çiçeklendirildi
        Düzce'de bayram öncesi bakımdan geçirilen şehit mezarları çiçeklendirildi
        Düzce'de besicilik hayallerini gerçekleştiren çift, devlet desteğiyle üreti...
        Düzce'de besicilik hayallerini gerçekleştiren çift, devlet desteğiyle üreti...