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        Düzce'de motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Düzce'de motosikletin çarptığı yaya öldü, sürücü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 18:01 Güncelleme: 09.04.2024 - 18:01
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        Düzce'de motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Düzce'de motosikletin çarptığı yaya öldü, sürücü ağır yaralandı.

        R.A.U. idaresindeki 81 ADE 757 plakalı motosiklet, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu Karaca mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Şen'e (53) çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın ve motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Şen, kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsünün de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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