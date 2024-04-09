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        Düzce'de otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı

        Düzce'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 15:35 Güncelleme: 09.04.2024 - 15:35
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        Düzce'de otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı
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        Düzce'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

        Bayram K. idaresindeki 81 ADD 800 plakalı otomobil, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu Karaca mevkisinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan İsmail G'ye (84) çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı adam ile kafasını cama vuran otomobil sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza mahalline sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

        İsmail G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, sürücünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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