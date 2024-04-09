Düzce'de otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı
Düzce'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.
Düzce'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.
Bayram K. idaresindeki 81 ADD 800 plakalı otomobil, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu Karaca mevkisinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan İsmail G'ye (84) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı adam ile kafasını cama vuran otomobil sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza mahalline sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.
İsmail G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, sürücünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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