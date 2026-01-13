Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Bolu Dağı'nın Ankara istikameti kar nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi Ankara istikametinde, kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 10:18 Güncelleme: 13.01.2026 - 10:23
        Bolu Dağı'nın Ankara istikameti kar nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı
        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi Ankara istikametinde, kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

        İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan güzergahlardan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini artırdı.

        Bölgede ulaşımın devamlılığı için karayolları ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması yürütülüyor.

        Yolun Ankara istikameti ise Kaynaşlı ilçesinde oluşturulan polis noktasından itibaren ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

        Kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların sürücüleri, buradaki kavşaktan geri döndürülüyor.

