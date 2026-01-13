Bolu Dağı'nın Ankara istikameti kar nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

Yolun Ankara istikameti ise Kaynaşlı ilçesinde oluşturulan polis noktasından itibaren ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Bölgede ulaşımın devamlılığı için karayolları ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması yürütülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.