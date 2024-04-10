Yığılca'da camiye gelen çocukların yüzü bayram harçlıklarıyla güldü
Düzce'nin Yığılca ilçesinde Ramazan Bayramı namazını kılmaya gelen çocuklara harçlık dağıtıldı.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde Ramazan Bayramı namazını kılmaya gelen çocuklara harçlık dağıtıldı.
İlçe Müftülüğü, çocuklarda cami, cemaat, ibadet, maneviyat ve bayram bilincini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, bayramın güzelliğini yaşatmak ve bilinç oluşturmak amacıyla Merkez Pazaryeri Camisi'ne ebeveynleriyle namaz kılmaya gelen çocuklara bayram harçlığı verildi.
Namaz sonrası bayramlaşma halkasına katılan çocuklar, zarfların içerisinde verilen harçlıklarla sevindirildi.
Programa, Yığılca Kaymakamı Hüseyin Demirkol, Belediye Başkanı Selami Savaş, İlçe Müftüsü İbrahim Arvasi de katıldı.
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