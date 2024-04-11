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        Anadolu Otoyolu'nda trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 11:21 Güncelleme: 11.04.2024 - 11:21
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        Anadolu Otoyolu'nda trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden H.G. idaresindeki 34 FHJ 702 plakalı otomobil, Gölyaka gişeleri yakınlarında kontrolden çıkarak önce bariyere, ardından orta şeritte ilerleyen E.D'nin kullandığı 41 AFR 671 plakalı hafif ticari araca çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü H.G. ve otomobildeki M.A.G, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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