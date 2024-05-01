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        Sarıkaya Mağarası, doğa severlerin yeni rotası oldu

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde bulunan Sarıkaya Mağarası, doğa gezginlerinin uğrak noktası oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 16:24 Güncelleme: 01.05.2024 - 16:24
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        Sarıkaya Mağarası, doğa severlerin yeni rotası oldu
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        Düzce'nin Yığılca ilçesinde bulunan Sarıkaya Mağarası, doğa gezginlerinin uğrak noktası oldu.

        Düzce Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik himayesinde, Yığılca Kaymakamlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Yığılca Belediyesi tarafından düzenlenen programda, çok sayıda vatandaş Sarıkaya Mağarası'nı gezdi.

        Vali Selçuk Aslan, gezinin ardından yaptığı açıklamada, Sarıkaya Mağarası'nın Karadeniz Bölgesi'nin en büyük mağarası olduğunu belirtti.

        Mağaranın özelliklerine değinen Aslan, "Düzce'nin en önemli turizm değerlerinden birisi olan Sarıkaya Mağarası'nın, 2020 yılından itibaren yapılan çalışmalar sayesinde yüzde 80'i gezilebilir hale geldi. Bu doğa harikasını, her vatandaşın görmesini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş da mağaranın büyük bir değer olduğuna işaret ederek, "Programa Valimiz Selçuk Aslan, Kaymakamımız Hüseyin Demirkol, İl Genel Meclisi Başkanımız Fazlı Koç ve öğrenciler katıldı. İlçemizin tanıtılması için bu güzel programa gelen tüm misafirlerimize ve organizasyonu yapan kurumlarımıza teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

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