Yığılca'da "Orhangazi Cami Kent Meydanı" Projesi hayata geçirilecek

Belediye Başkanı Selami Savaş, yaptığı açıklamada, projenin önemine değinerek, "Geçtiğimiz günlerde Ankara'da ziyaret ederek, destek gördüğümüz proje için ilk adımlar atıldı. İlgi ve alakasından ötürü, Vakıflar Ankara Bölge Müdürümüz Gökhan Bahçecik'e teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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