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        Yığılca'da "Orhangazi Cami Kent Meydanı" Projesi hayata geçirilecek

        Yığılca ilçesinde yapılması planlanan "Orhangazi Cami Kent Meydanı" Projesi'nde çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 16:24 Güncelleme: 01.05.2024 - 16:24
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        Yığılca'da "Orhangazi Cami Kent Meydanı" Projesi hayata geçirilecek
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        Yığılca ilçesinde yapılması planlanan "Orhangazi Cami Kent Meydanı" Projesi'nde çalışmalar sürüyor.

        Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş, Vakıflar Ankara Bölge Müdürlüğü'nden mimar Servet Keleş, makina mühendisi Seyfullah Doğan ve elektrik mühendisi Hikmet Kırçiçek, proje kapsamında incelemelerde bulundu.

        Belediye Başkanı Selami Savaş, yaptığı açıklamada, projenin önemine değinerek, "Geçtiğimiz günlerde Ankara'da ziyaret ederek, destek gördüğümüz proje için ilk adımlar atıldı. İlgi ve alakasından ötürü, Vakıflar Ankara Bölge Müdürümüz Gökhan Bahçecik'e teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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