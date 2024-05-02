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        2024 Okul Sporları Genç A Boks Türkiye Şampiyonası, Düzce'de başladı

        2024 Okul Sporları Genç A Boks Türkiye Şampiyonası, 50 ilden 500'e yakın sporcunun katılımıyla Düzce'de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 18:19 Güncelleme: 02.05.2024 - 18:19
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        2024 Okul Sporları Genç A Boks Türkiye Şampiyonası, Düzce'de başladı
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        2024 Okul Sporları Genç A Boks Türkiye Şampiyonası, 50 ilden 500'e yakın sporcunun katılımıyla Düzce'de başladı.

        Düzce 18 Temmuz Kapalı Spor Salonu'nda 7 Mayıs'a kadar devam edecek şampiyonanın açılış seremonisinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından müsabakalara geçildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ringlerde 50 ilden 500'e yakın sporcunun ter dökeceğini belirterek, antrenör ve hocalarla 800'e yakın kişiyi ağırladıklarını, katılımcıların yüzde 90'ının müdürlük bünyesindeki öğrenci yurtlarında konakladığını anlattı.

        Düzce'nin boks branşında ilk kez Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptığını bildiren Yazıcı, "Federasyon temsilcileriyle yaptığımız görüşmede hem ilimizin destinasyonu hem de konaklama kapasitemiz ön plana çıktı. Boks federasyonumuza daha üst yaş ve kilolardaki sporcuların organizasyonlarına talip olduğumuzu söyledik." diye konuştu.

        Yazıcı, organizasyona katılan sporcuların bazılarının milli boksçu, bazılarının da ay-yıldızlı formayı giymeye aday olduklarına değindi.

        Organizasyonun turizme de katkı sağladığına dikkati çeken Yazıcı, "Sporcularımızı, belediyemizin ulaşım imkanlarıyla Düzce'mizin turizm alanlarına götürmeyi planlıyoruz. Bu tip organizasyonlar aynı zamanda spor turizmi. Turizm İl Müdürü'müz ile de görüştük, Sayın Vali'mize de konuyu arz ettik. Belediyemizin desteğiyle de şehrimizi tanıtmak için bu organizasyonları yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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