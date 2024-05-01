Otomobilin çarptığı Kırgız anne ve bebeği yaralandı; hastanede kaçak göçmen oldukları ortaya çıktı

DÜZCE’de, ters yöne giren otomobilin yaya geçidinde çarptığı Kırgızistan uyruklu anne Mirlan Cemilof ve bebek arabasındaki çocuğu Halim Cemilof (1) hafif yaralandı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kazadan sonra hastaneye kaldırılan anne ve bebeğin Türkiye'de kaçak yaşadığı tespit edilirken, sınır dışı edilmeleri için işlem başlatıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Burhaniye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvara ters yönden giren Yaşar Köse idaresindeki 81 AAV 034 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolu karşıdan karşına geçen anne Mirlan Cemilof ve bebek arabasındaki çocuğu Halim Cemilof'a çarptı. Kazada yaralanan anne ve bebeği Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri hastanede tedavi altına alınan anne ve 1 yaşındaki bebeğinin Kırgızistan uyruklu olduğunu tespit etti. Üzerlerinde kimlik bulunmayan anne ve bebeğin Düzce’ye yasa dışı yollarla geldikleri ve izinsiz yaşadıkları ortaya çıktı. Tedavisinin ardından anne ve bebeği, sınır dışı edilmek üzere Düzce Göç İdaresi İl Müdürlüğü’ne götürüldü.